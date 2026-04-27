Awali Tur di Yogyakarta, Perunggu Kolaborasi Bareng Eross Sheila on 7 dan Kunto Aji

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Perunggu melanjutkan kembali rangkaian tur Pertunjukan Dalam Dinamika di tiga kota pada Mei 2026 mendatang.

Dalam tur tersebut, Perunggu akan singgah ke Yogyakarta (9 Mei 2026 di Jogja Expo Center), Surabaya (16 Mei 2026 di Grand City Hall), dan Bandung (23 Mei 2026 di Eldorado Dome).

Yogyakarta dipilih sebagai kota pembuka dari rangkaian ini, sebuah titik berangkat sekaligus kalibrasi akan makna perjalanan Perunggu.

“Di tur ini, kami enggak cuma mengulang, tapi mencoba menyempurnakan. Kami lebih siap secara teknis, tetapi juga lebih sadar bahwa yang penting itu bukan cuma tampil rapi, tapi bagaimana pengalaman itu terasa ke penonton,” ungkap vokalis dan gitaris Perunggu, Maul Ibrahim.

Mengusung materi dari album Dalam Dinamika serta lagu-lagu sebelumnya, pertunjukan tur tersebut tetap mempertahankan elemen interaktif sebagai bagian penting dari konsep.

Bagi Perunggu, kedekatan dengan audiens menjadi hal yang tidak bisa ditawar, bahkan ketika skala pertunjukan semakin besar.

“Dari dulu kami selalu serius, tapi skalanya yang terus membesar. Sekarang ini mungkin pertama kalinya kami benar-benar memikirkan pertunjukan secara menyeluruh. Dari lighting, visual, sampai flow antar lagu. Kami ingin ini terasa sebagai satu show yang utuh, bukan sekadar memainkan lagu,” jelas drummer Ildo Hasman.

Dalam tur Pertunjukan Dalam Dinamika di Yogyakarta, Perunggu menyiapkan kejutan khusus.