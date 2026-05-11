Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Awas, Beli Emas Digital Wajib Ada Fisiknya, Jangan Sampai Rugi

Senin, 11 Mei 2026 – 07:00 WIB
Awas, Beli Emas Digital Wajib Ada Fisiknya, Jangan Sampai Rugi - JPNN.COM
Arsip foto - Petugas menunjukkan emas batangan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Antam Setiabudi, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional hingga kini terus meningkat.

Hal itu kata dia, bisa menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat.

Iwan mengungkapkan volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10 persen per tahun.

Baca Juga:

"Pada 2025, sekitar 89 persen impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss," kata Iwan di Jakarta, Minggu (10/5).

Terpisah analis perdagangan ahli utama Bappebti M. Sis menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan (underlying asset) berupa emas fisik nyata.

Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat.

Baca Juga:

"Bappebti menerapkan sistem delivery versus payment (DVP), yakni memastikan fisik emas tersedia sebelum transaksi dilakukan," kata Sis.

Selain itu, setiap emas yang diperdagangkan juga harus berasal dari sumber legal dan bebas dari praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun sumber ilegal lainnya.(antara/jpnn)

Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional hingga kini terus meningkat.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Emas Batangan  emas  emas digital  perdagangan emas 
BERITA EMAS BATANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp