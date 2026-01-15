Awas! Harimau Sumatra Muncul di Jalur WIP Zamrud Siak

jpnn.com, PEKANBARU - Seekor harimau Sumatra berukuran besar dilaporkan muncul dan menyeberangi jalur akses Water Injection Plant (WIP) Zamrud, Kabupaten Siak.

Menyusul laporan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau langsung menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengamanan situasi.

Kemunculan satwa dilindungi itu terjadi pada Rabu (14/1/2026) siang, tepatnya di depan area WIP Zamrud, dekat jembatan yang menjadi jalur utama kendaraan operasional dan umum.

Harimau tersebut terlihat menyeberangi jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar di sekitar lokasi, sehingga sempat mengejutkan para pengendara yang melintas.

Penampakan harimau sumatera tersebut sempat diabadikan oleh Mandor Departemen Operation, Khaidir, bersama seorang sopir bernama Dedi, dan menjadi perhatian serius karena lokasi kejadian berada di jalur aktif kendaraan.

Berdasarkan data yang dihimpun, titik kemunculan harimau berada sekitar 1,3 kilometer dari Pos BBKSDA di kawasan Taman Nasional Zamrud, yang merupakan habitat alami satwa kunci tersebut.

Kepala Bidang Teknis BBKSDA Riau Ujang Holisudin membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya langsung merespons dengan menurunkan tim ke lokasi.

“Saat ini tim dari BBKSDA Riau sedang melakukan konfirmasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi dan pergerakan satwa,” ujar Ujang, Kamis (15/1).