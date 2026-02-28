Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Awas! Jangan Tertipu Hoaks soal BGN Buka Seleksi PPPK Tahap 3

Sabtu, 28 Februari 2026 – 15:22 WIB
Awas! Jangan Tertipu Hoaks soal BGN Buka Seleksi PPPK Tahap 3 - JPNN.COM
Badan Gizi Nasional. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional atau BGN membantah informasi yang beredar mengenai pembukaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 3.

Menurut Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN Rahman, info yang menyebar melalui media sosial itu merupakan kabar bohong alias hoaks.

"Perlu kami luruskan, BGN tidak pernah mengeluarkan pengumuman pembukaan PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar. Informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi kami," ujar Rahman melalui siaran pers, Sabtu Jumat (28/2).

Baca Juga:

Lebih lanjut Rahman meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh unggahan yang mencatut nama BGN. Dia menyebut informasi palsu tentang seleksi penerimaan pegawai BGN itu berpotensi sebagai penipuan.

Rahman menegaskan setiap proses rekrutmen di lingkungan BGN selalu mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku serta diumumkan secara terbuka melalui saluran komunikasi resmi lembaga. Selain itu, pemerintah juga tidak memungut biaya dari peserta seleksi calon pegawai.

"Kami tegaskan bahwa seluruh proses seleksi resmi pemerintah tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan rekrutmen BGN, itu dipastikan bukan bagian dari proses resmi," tegasnya.

Baca Juga:

Adapun Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyebut penyebaran informasi palsu dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama lembaga negara. Dia menegaskan BGN berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai.

Apabila di kemudian hari terdapat pembukaan formasi PPPK atau jenis rekrutmen lainnya, imbuh Hidayati, pengumumannya akan disampaikan secara resmi melalui laman resmi dan akun media sosial terverifikasi milik BGN.

BGN membantah informasi yang beredar mengenai pembukaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 3.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BGN  PPPK  Seleksi PPPK  hoaks 
BERITA BGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp