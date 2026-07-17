Awas Jatuh Cinta, Alika Mengeksplorasi Nuansa Japanese City Pop

jpnn.com, JAKARTA - Setelah merilis single ketiga Crush Alert, Alika kembali melangkah dengan lagu terbaru yang bertitel Awas Jatuh Cinta.

Dalam lagu tersebut, dia bergerak ke arah yang berbeda, mengeksplorasi nuansa Japanese City Pop yang dipadukan dengan pendekatan pop modern, menghasilkan lagu yang ringan, groovy, dan penuh energi.

Keputusan Alika memilih warna tersebut terasa menarik. City pop, yang identik dengan groove hangat, permainan instrumen yang dinamis, serta melodi yang mudah melekat, hadir bukan sebagai nostalgia semata, melainkan sebagai ruang baru bagi Alika untuk memperluas karakter musikalnya.

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Hasilnya, Awas Jatuh Cinta menjadi lagu yang terasa segar, mengalir, dan punya energi tersendiri bagi pendengar masa kini.

Dari sisi cerita, lagu itu mengangkat momen ketika dua orang diam-diam saling menyukai, tetapi belum ada yang berani mengungkapkan perasaannya. Meski kata-kata belum terucap, tatapan mata, senyuman, dan perhatian kecil sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rasa itu sebenarnya sama-sama ada.

Secara tema, Awas Jatuh Cinta berangkat dari momen yang sederhana namun akrab: ketika dua orang saling menyukai, tapi belum ada yang benar-benar berani mengutarakan.

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Meski kata-kata belum terucap, tatapan mata, senyuman, dan perhatian kecil sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rasa itu sebenarnya sama-sama ada.

"Aku ingin lagu ini terdengar fun dan bikin senyum. Ceritanya sederhana, tentang dua orang yang sama-sama saling memberi kode, tapi masih malu untuk jujur. Dipadukan dengan nuansa Japanese City Pop, aku berharap lagu ini bisa bikin orang ingin ikut bernyanyi sekaligus menikmati musiknya," ungkap Alika.