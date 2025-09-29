Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Awas! Kebijakan Cukai Rokok Purbaya Bisa Berubah Jadi Jebakan Fiskal

Senin, 29 September 2025 – 19:24 WIB
Awas! Kebijakan Cukai Rokok Purbaya Bisa Berubah Jadi Jebakan Fiskal - JPNN.COM
Ilustrasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang.

Ekonom UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan keputusan Purbaya Yudhi Sadewa ini menimbulkan pertanyaan apakah langkah ini demi menjaga stabilitas industri dan pekerja, atau justru mengorbankan kesehatan publik serta penerimaan negara?

Menurut Achmad, cukai rokok ibarat rem darurat di jalan menurun. Dengan tarif yang naik, konsumsi bisa ditekan. 

Baca Juga:

"Ketika tarif dibiarkan tetap, rem itu seolah dilepas dengan alasan mesin kendaraan industri rokok membutuhkan tenaga untuk terus berjalan," kata dia, Senin (29/9).

Namun, apakah pelepasan rem ini membuat perjalanan lebih aman, atau justru memperbesar risiko kecelakaan sosial di masa depan.

Dari sisi industri, keputusan ini memberi kepastian. Produsen, terutama yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT), bisa merencanakan produksi tanpa khawatir kenaikan biaya. 

Baca Juga:

Apalagi kata dia, bagi buruh linting rokok, hal ini terasa sebagai kabar lega. Stabilitas harga juga menjaga konsumen tidak beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

"Namun, kepastian ini bersifat jangka pendek," katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cukai rokok  rokok  industri  purbaya  jebakan fiskal 
BERITA CUKAI ROKOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp