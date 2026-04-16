Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Awasi Ekspor Sementara Helikopter di Bandara Juwata, Bea Cukai Tarakan Tegaskan Ini

Kamis, 16 April 2026 – 16:47 WIB
Petugas Bea Cukai Tarakan melakukan pengawasan ekspor sementara helikopter tipe SA315B dengan nomor registrasi PK-IWV milik eksportir Intan Angkasa Airservice di Apron Bandara Internasional Juwata. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TARAKAN - Bea Cukai Tarakan melaksanakan pendampingan pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan kategori ekspor barang yang akan diimpor kembali (ekspor sementara) di Apron Bandara Internasional Juwata Tarakan pada Senin (6/4).

Kegiatan ini dilakukan terhadap satu unit helicopter and accessories tipe SA315B dengan nomor registrasi PK-IWV milik eksportir Intan Angkasa Airservice.

Helikopter tersebut direncanakan akan menuju Kota Kinabalu untuk melaksanakan pekerjaan sementara selama kurang lebih satu bulan sebelum kembali ke Indonesia melalui Tarakan.

Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan dilaksanakan dengan lancar dan disaksikan perwakilan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dan pihak ground handling.

Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo mengungkapkan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan berjalan dengan baik dan tanpa kendala.

“Bea Cukai senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan yang optimal sekaligus memberikan pelayanan yang profesional guna mendukung kelancaran arus barang serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan,” tegasnya. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   fasilitas ekspor sementara  ekspor  Helikopter  Bea Cukai Tarakan  Bea Cukai 
BERITA FASILITAS EKSPOR SEMENTARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp