JPNN.com - Nasional - Humaniora

Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, Nurdin Halid DPR Singgung Kementerian Baru dan Standar Baru

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:48 WIB
Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji tahun 2026 DPR RI Nurdin Halid. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah mulai berbuah nyata.

Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447/2026 menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang signifikan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Bukan hanya aspek teknis administratif, tetapi juga layanan yang lebih humanis dan memberi perhatian khusus kepada kenyamanan jemaah perempuan dan lansia.

Hal itu dikatakan anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji tahun 2026 DPR RI Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya dari Madinah, Arab Saudi Rabu (20/5/2026).

Dari pengamatan Nurdin, Ibadah Haji tahun ini terlihat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mulai dari masa persiapan hingga pelaksanaan.

“Dari pengamatan saya mulai dari pemberangkatan di Bandara Soekarno Hatta sampai kedatangan di Jeddah semuanya berjalan lancar dan baik tanpa kendala yang berarti seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Nurdin Halid.

"Yang menggembirakan, pendekatan petugas kini lebih dekat, lebih ramah, penuh perhatian dan respek. Petugas bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi melayani dengan hati, terutama terhadap jemaah perempuan dan lansia."

Babak Baru, Standar Baru

