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Awkarin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus Hanania Group

Kamis, 18 Juni 2026 – 18:48 WIB
Awkarin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus Hanania Group - JPNN.COM
Selebgram Karin Novilda atau Awkarin. Foto Instagram/@awkarin

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Karin Novilda alias Awkarin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo mengatakan, semula pemeriksaan terhadap Karin Novilda dijadwalkan pada Senin (15/6) lalu.

Akan tetapi, selebgram berusia 28 tahun tersebut mengajukan penundaan pemeriksaan.

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"Adapun Karin Novilda (KN), yang semula dijadwalkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026, mengajukan penundaan pemeriksaan menjadi hari Senin tanggal 29 Juni 2026," kata Andaru Rahutomo saat dikonfirmasi awak media, Kamis (18/6).

Karin Novilda bukan satu-satunya selebgram atau figur publik yang dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara tersebut.

Sebelumnya, Keanu AGL, Dara Arafah, Praz Teguh, Anwar BAB, Thariq Halilintar, dan Aaliyah Massaid telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

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Sementara itu, Davina Karamoy tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Andaru menuturkan, bintang film 'Ipar adalah Maut' itu hadir di Subdit Kamneg Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.00 WIB siang.

Karin Novilda atau dikenal sebagai Awkarin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

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TAGS   Awkarin  Karin Novilda  Hanania  Hanania Group 
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