AXA dan Langit Biru Pertiwi Bersih-Bersih Sampah di Pulau Damar

Sabtu, 09 Mei 2026 – 00:28 WIB
Botol dan kantong plastik dominasi pesisir, AXA dan Langit Biru Pertiwi gelar bersih-bersih sampah di Pulau Damar. Foto dokumentasi AXA

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan serius di kawasan pesisir.

Di Pulau Damar, Kepulauan Seribu, sekitar 60–70 persen sampah yang ditemukan berupa plastik sekali pakai, mulai dari kantong plastik, botol minuman, hingga kemasan makanan yang diduga merupakan sampah kiriman. 

Temuan itu menjadi salah satu latar belakang AXA Financial Indonesia (AFI) menutup rangkaian program AFI Berbagi – Beach Clean-Up melalui aksi bersih pantai di Pulau Damar bersama Langit Biru Pertiwi.

Kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen AFI terhadap keberlanjutan, sekaligus sejalan dengan komitmen AXA Global dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. 

"Fokus utamanya mencakup pencegahan dampak perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan sosial masyarakat, serta pencegahan risiko," kata Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan rangkaian program AFI Berbagi telah berlangsung sejak September hingga Mei 2026.

Program tersebut mencakup aksi bersih pantai, pemeriksaan kesehatan, serta edukasi keuangan bagi masyarakat pesisir di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. 

"Sebagai penutup, AFI menggelar kegiatan Beach Clean-Up di Pulau Damar, Kepulauan Seribu," ucapnya.

