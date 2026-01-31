Close Banner Apps JPNN.com
AXA Mandiri Luncurkan Asuransi Dwiguna Berbasis Dolar AS, Proteksi Masa Depan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 15:44 WIB
Peluncuran Asuransi Mandiri Wealth Signature dan agenda Economic Outlook 2026. Foto: Tim AXA Mandiri

jpnn.com - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) memperkenalkan produk asuransi dwiguna terbaru, Asuransi Mandiri Wealth Signature USD.

Produk tersebut dirancang sebagai solusi kombinasi untuk perlindungan jiwa sekaligus perencanaan keuangan jangka panjang bagi para nasabah.

Kehadiran produk tersebut bertujuan untuk mendorong kesadaran tentang stabilitas keuangan di tengah kondisi ekonomi yang terus berdinamika.

Asuransi Mandiri Wealth Signature USD hadir dalam dua pilihan rencana (plan), yakni Plan Protection dan Plan Saving.

Plan Protection menitikberatkan pada perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan mencapai 1.200% dari premi dasar tahunan. 

Sementara itu, Plan Saving, asuransi dwiguna berbasis dolar Amerika Serikat pertama di pasar yang menawarkan manfaat tunai berkala sejak tahun pertama polis.

Presiden Direktur AXA Mandiri, Handojo G. Kusuma, menjelaskan produk ini relevan bagi nasabah yang membutuhkan solusi keuangan dalam mata uang USD.

Terutama, dengan tujuan keperluan masa depan seperti pendidikan anak, dana pensiun, hingga warisan.

AXA Mandiri memperkenalkan produk asuransi dwiguna terbaru, Asuransi Mandiri Wealth Signature USD.

TAGS   Asuransi Dwiguna  AXA Mandiri  Dolar Amerika Serikat  asuransi 

