JPNN.com - Nasional - Humaniora

AXA Mandiri Salurkan Surplus Underwriting ke Baznas untuk Pendidikan

Kamis, 12 Februari 2026 – 08:50 WIB
AXA Mandiri menyerahkan surplus underwriting 2024 ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bernilai lebih dari Rp 250 juta untuk membangun perpustakaan pesantren. Foto: AXA Mandiri

jpnn.com - JAKARTA - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menyerahkan surplus underwriting 2024 bernilai lebih dari Rp 250 juta kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Nilai surplus underwriting AXA Mandiri 2024 disalurkan Baznas ke Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi, Jawa Barat, untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan. 

Adapun sisanya akan digunakan Baznas untuk menjalankan beberapa program sosial, di antaranya penyediaan air bersih dan renovasi sekolah.

“AXA Mandiri serahkan surplus sebagai wujud tanggung jawab sosial. Namun, nilai ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keberkahan bersama," kata Head of Sharia AXA Mandiri Vini Yulianti dikutip Kamis (12/2).

Vini menjelaskan bahwa nilai surplus underwriting 2024 tumbuh positif dibanding 2023. Surplus underwriting tersebut dibukukan AXA Mandiri dari kontribusi pemegang polis asuransi syariah ke dalam dana tabarru’. 

Nilai surplus tersebut didapatkan dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana tabarru’ dalam satu periode.

"Kami berharap kontribusi ini mendukung pendidikan santri agar lebih berdaya dan menjadi amal jariyah nasabah yang terus mengalir,” imbuh Vini.

Pada tahun sebelumnya, AXA Mandiri menyerahkan secara simbolis nilai surplus underwriting tahun 2023 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

AXA Mandiri menyerahkan surplus underwriting 2024 kepada Baznas untuk dana pendidikan.

Baznas  AXA Mandiri  Surplus Underwriting  pendidikan  asuransi 
