Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ayah Lula Lahfah Belum Tahu Soal Pemeriksaan Reza Arap dan Saksi Lainnya

Rabu, 28 Januari 2026 – 04:13 WIB
Ayah Lula Lahfah Belum Tahu Soal Pemeriksaan Reza Arap dan Saksi Lainnya - JPNN.COM
YouTuber Reza Arap. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga mendiang Lula Lahfah menggelar tahlilan tiga hari meninggalnya sang Selebgram pada Senin (26/1) malam.

Kerabat dan teman-teman mendiang Lula Lahfah pun hadir dalam acara tahlilan tersebut, termasuk Reza Arap.

Seperti diketahui, Reza Arap merupakan kekasih dari mendiang Selebgram 26 tahun tersebut.

Baca Juga:

Ayah mendiang Lula Lahfah, M. Feroz membenarkan kehadiran Reza Arap dalam acara tahlilan tiga hari putrinya.

"Datang, datang. Tadi Arap hari ini datang," ujar M. Feroz di kawasan Jakarta Timur, Senin malam.

Ditanyai soal kabar Reza Arap dan sejumlah pihak yang diagedakan pemeriksaan oleh kepolisian, Feroz mengaku tak tahu-menahu.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Reza Arap menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin malam.

"Enggak, saya enggak tahu sama sekali. Benar saya enggak tahu," tuturnya.

Ayah mendiang Lula Lahfah mengaku belum mengetahui pemeriksaan Reza Arap dan sejumlah saksi oleh polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  ayah Lula Lahfah  Reza Arap  Pemeriksaan 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp