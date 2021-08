Ayah Meninggal Dunia, Pevita Pearce: Sampai Bertemu Lagi

Senin, 30 Agustus 2021 – 18:49 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus model, Pevita Pearce tengah berduka.

Ayahnya yang bernama Bramwell Pearce dikabarkan meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan Pevita Pearce melalui akun miliknya di Instagram.

Perempuan 28 tahun itu mengunggah foto serta salam perpisahan untuk sang ayah.

Dia mengisyaratkan sebuah kesedihan yang mendalam atas kabar duka ini.

"Until we meet again, Dad (sampai kita bertemu lagi, ayah)," ungkap Pevita Pearce, Senin (30/8).

Pemain film Sri Asih itu tidak menyebutkan penyebab dan lokasi kepergian sang ayah.

Hingga saat ini, Pevita Pearce belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan terkait kepergian ayahnya. (ded/jpnn)



