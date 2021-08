Ayah Mertua Meninggal Dunia, Choky Sitohang: Sedih dan Hancur Hatiku

Rabu, 18 Agustus 2021 – 23:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ayah mertua Choky Sitohang, H Ahmad Isa Anshori, meninggal dunia.



Kabar duka itu disampaikan oleh Choky melalui akunnya di Instagram, Rabu (18/8).



Mantan pembawa acara Take Me Out Indonesia itu menyebut bahwa ayah mertuanya itu meninggal dunia sehari setelah ulang tahun.



"Innalillahi wainnaillaihi rojiun. Sedih dan hancur hatiku Papa meninggalkan kami pergi sehari setelah ulangtahunmu, 17 Agustus kemarin," ujar Choky Sitohang melalui akunnya di Instagram, Rabu (18/8).

Namun, dia tak menjelaskan penyebab kepergian ayah mertuanya itu.



Dia mengaku telah mengikhlaskan kepergian sang ayah mertua meski tak mudah.



Bintang film Cinta Tapi Beda itu percaya bahwa ayah mertuanya kini sudah tenang dan damai di sisi Tuhan.



"Kami masih butuh Papa tetapi Tuhanmu melebihi rasa sayang kami sama Papa. Kami ikhlas," ucap Choky.



Pria 39 tahun itu juga menguatkan sang Istri, Melissa Aryani, agar tabah menerima kepergiaan Ayahnya.



Menurut Choky, Melissa sudah melakukan yang terbaik sebagai anak kepada orang tua.



"Kamu sudah melakukan pelayanan terbaik buat Papa selama ini, terlebih di hari-hari terakhirnya. Hormat banggaku sama kamu, Mama Abbey," kata Choky.



Bintang film Sang Dewi itu pun mendoakan yang terbaik atas kepergian sang ayah mertua.



"Husnulkhatimah, Pa. Kami mengasihimu selamanya, akan terus menjaga Mama dan saudara-saudara kami selama kami hidup," tuturnya.



"Selamat jalan, Opung Kumis," imbuh Choky Sitohang.(mcr7/jpnn)



