JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ayah Vidi Aldiano Sumbangkan Pakaian Sang Musisi ke Panti Asuhan

Senin, 30 Maret 2026 – 15:21 WIB
Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss memutuskan untuk menyumbangkan sebagian koleksi pakaian sang musisi. Foto: Instagram/v8harrykiss

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga Vidi Aldiano memutuskan untuk menyumbangkan sebagian koleksi pakaian sang musisi.

Barang-barang pribadi mendiang Vidi Aldiano disumbangkan kepada yang membutuhkan, khususnya ke Panti Asuhan.

Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengungkapkan bahwa kegiatan itu telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

"Oh iya, kan, sudah berlangsung itu. Kaos, atau kemarin saya juga punya tuh kaosnya saya pakai yang gede begitu. Vidi, kan, banyak yang akhir-akhir ini bajunya oversize, saya suka pakai," ujar Harry Kiss di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Disumbangkan ke panti asuhan hampir semuanya," imbuhnya.

Adapun proses penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap.

Baca Juga:

Pihak keluarga mengundang pengurus panti asuhan untuk memilih pakaian yang akan didonasikan tersebut.

Harry menyebut bahwa pakaian-pakaian mendiang putranya itu tak hanya disalurkan ke satu panti asuhan saja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

