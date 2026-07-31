Ayo Dapatkan Item Gratis dari Kolaborasi PUBG Mobile dengan Spider-Man Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile salah satu game mobile terpopuler di dunia meluncurkan kolaborasi besar terbaru bersama Spider-Man: Brand New Day, menghadirkan konten eksklusif dari film yang sangat dinantikan tersebut ke dalam update Versi 4.5.

Hadir sebagai kolaborasi terbatas mulai 30 Juli hingga 1 September, kolaborasi ini memperkenalkan mode gameplay Spider-Man: Brand New Day yang menghadirkan dunia dari film terbaru tersebut ke PUBG MOBILE melalui lokasi ikonik, kemampuan khas, pengalaman sinematik, dan konten bertema eksklusif yang terinspirasi dari filmnya.

Kolaborasi ini berpusat di Central Square, distrik perkotaan bertingkat tinggi yang benar-benar baru dan mengubah lingkungan yang sudah dikenal menjadi lanskap kota yang terinspirasi dari Spider-Man: Brand New Day, dirancang untuk menghadirkan kecepatan, kelincahan, dan eksplorasi.

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Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, atap-atap yang saling terhubung, serta zipline dari permukaan tanah hingga ke atap menciptakan lokasi yang sempurna bagi pemain untuk menjelajahi kota, sementara apartemen Peter Parker menghadirkan objek interaktif, easter egg tersembunyi, serta berbagai referensi terhadap film ini.

Di seluruh Central Square, pemain juga dapat menemukan Backpacks bertema film yang berisi berbagai perbekalan berharga serta mengumpulkan hadiah eksklusif dari Air Drop Spider-Man: Brand New Day.

Seiring pemain menguasai kota, mereka juga akan membuka kemampuan khas Spider-Man melalui item bertema eksklusif yang mengubah cara bergerak maupun bertarung. Peter Parker's Gloves memungkinkan pemain berayun di antara gedung-gedung menggunakan jaring sebelum melancarkan serangan jaring yang memberikan damage, memperlambat, dan menjebak lawan untuk sementara waktu.

Sementara itu, Peter Parker's Hoodie meningkatkan kemampuan bergerak melalui wall climbing, wall running, dan ceiling traversal, serta menghadirkan double jumps, animasi pergerakan unik yang terinspirasi dari Spider-Man, dan kemampuan spider-sense yang mengungkap jejak langkah yang ditinggalkan pemain lain, sehingga membantu pemain melacak lawan di seluruh penjuru kota.

Selain menghadirkan pengalaman gameplay baru, pemain PUBG MOBILE juga dapat membuka berbagai hadiah in-game eksklusif sepanjang kolaborasi berlangsung. Pemain yang login dan memainkan match antara 1 Agustus dan 2 Agustus akan mendapatkan Spider-Man: Brand New Day Emote edisi terbatas.