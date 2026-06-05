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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ayo Dukung Langsung! Ini Cara Beli Tiket Timnas Indonesia Lewat Livin' Sukha

Jumat, 05 Juni 2026 – 12:50 WIB
Ayo Dukung Langsung! Ini Cara Beli Tiket Timnas Indonesia Lewat Livin' Sukha - JPNN.COM
Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia sudah di depan mata. Skuad Garuda akan menghadapi Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6), keduanya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia sudah di depan mata.

Skuad Garuda akan menghadapi Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6), keduanya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dua laga kandang, dua kesempatan hadir langsung di tribun, dan kamu masih bisa amankan tiketnya sekarang.

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Melalui fitur Livin' Sukha di aplikasi Livin' by Mandiri, Bank Mandiri kini menghadirkan akses tiket Timnas Indonesia langsung dari genggamanmu. Tanpa perlu antre atau buka banyak platform, cukup di satu aplikasi, langsung tuntas. Ini adalah bagian dari penguatan ekosistem gaya hidup digital yang dihadirkan Bank Mandiri sebagai mitra strategis masyarakat dalam menikmati momen olahraga nasional.

Mau ikut memenuhi tribun SUGBK? Simak panduannya sampai tuntas,

1. Pastikan Garuda ID Sudah Dimiliki

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Garuda ID adalah identitas resmi suporter sekaligus syarat utama yang tidak dapat dilewati. Dokumen digital ini menjadi kunci dalam sistem verifikasi pembelian tiket resmi Timnas Indonesia. Tanpa Garuda ID, proses pembelian tidak dapat dilanjutkan.

Apabila belum memiliki Garuda ID, segera lakukan pendaftaran sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia sudah di depan mata. Skuad Garuda akan menghadapi Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6)

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TAGS   Timnas Indonesia  Bank Mandiri  Mandiri  Livin by Mandiri 
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