Ayo Ikut Jingle Singing Competition ASG Expo 2026, Hadiahnya Rekaman Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group (ASG) menggelar kompetisi menarik bagi pencinta tarik suara. Melalui Jingle Singing Competition di ASG Expo 2026, pengembang properti ternama itu mengajak peserta lomba itu menunjukkan kemampuan vokal terbaiknya guna memperebutkan hadiah spesial, mulai dari kesempatan rekaman di studio profesional hingga voucer menginap di hotel.

ASG Jingle Singing Competition terbuka bagi peserta yang siap membuat konten video bernyanyi menggunakan iringan musik resmi dari panitia. Materi musiknya berupa minus one yang bisa diunduh melalui tautan Google Drive yang tersedia di bio akun @agungsedayugroupofficial dan @cut2cut_studio di Instagram.

Panitia kompetisi juga menyiapkan versi nada dasar berbeda, baik untuk male tune maupun female tune, sehingga peserta lomba menyanyi itu bisa menyesuaikan lagu dengan jangkauan vokal masing-masing.

Setelah itu, peserta diminta mengunggah konten video bernyanyi ke Instagram dengan menandati atau menyebut (mention) dua akun resmi penyelenggara kompetisi tersebut.

Tidak hanya itu, peserta juga wajib mengikuti akun @agungsedayugroupofficial dan @cut2cut_studio di Instagram, serta menambahkan tagar #asgexpo2026 pada caption unggahan. Seluruh syarat tersebut harus dipenuhi agar video yang diunggah dapat masuk ke tahap penilaian.

Pendaftaran lomba dibuka dalam waktu terbatas dan akan ditutup pada Rabu, 22 April 2026. Oleh karena itu, peserta yang berminat diimbau segera menyiapkan penampilan terbaiknya sejak sekarang.

Adapun pengumuman peserta yang terpilih akan dilakukan pada Jumat, 24 April 2026 melalui akun @cut2cut_studio dan @agungsedayugroupofficial di Instagram. Nantinya tiga peserta terbaik akan diundang langsung ke puncak acara ASG Expo 2026 yang digelar pada Minggu, 26 April 2026.

Pada acara puncak tersebut ASG Expo 2026 itu, para peserta terpilih akan menerima hadiah secara langsung. Hadiah utama yang disiapkan berupa kesempatan melakukan rekaman suara atau jinggel di Cut2Cut Studio.