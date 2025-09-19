Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Ayo Lihat TNI AD Pamer Alutsista Canggih di Monas, Ada Pembagian Ribuan Suvenir

Jumat, 19 September 2025 – 12:13 WIB
Ayo Lihat TNI AD Pamer Alutsista Canggih di Monas, Ada Pembagian Ribuan Suvenir - JPNN.COM
Kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta Pusat, akan semarak dengan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Foto: Dispenad

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Mulai besok (20/9) hingga Minggu (20/9) kawasan Pintu Timur Silang Monas, Jakarta Pusat, akan semarak dengan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selama dua hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB, berbagai alutsista dipamerkan di TNI Fair 2025 dalam rangka HUT ke-80 TNI itu.

TNI Angkatan Darat (AD) yang berperan serta dalam TNI Fair 2025 pun mengharapkan masyarakat berbondong-bondong menyaksikan ekshibisi sekaligus pesta rakyat itu.

Baca Juga:

Di arena TNI AD Fair, masyarakat bisa melihat langsung berbagai alutsista modern berteknologi canggih.

“Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang, belajar, berinteraksi, sekaligus menikmati hiburan yang sudah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana melalui siaran pers ke JPNN.com.

Wahyu menjelaskan berbagai alutsista, antara lain, Tank Harimau, Panser Anoa, Meriam Caesar 155 mm, MLRS Astros II, Radar CM200, Starstreak LML, hingga Helikopter Apache AH-64, Bell 412, Fennec AS 550, dan Mi-17V5 dipamerkan di area TNI AD Fair.

Baca Juga:

Selain itu, TNI AD juga akan memperlihatkan berbagai jenis senjata infanteri terbaru, seperti SS2 V5, Caracal, SCAR-L, Minimi, serta mortir kaliber 60 mm dan 81 mm.

Pada ajang itu, TNI AD juga menyediakan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) lengkap dengan layanan bakti kesehatan gratis.

Mulai besok kawasan Monas sakan semarak dengan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  Alutsista  Monas  Akademi Militer  TNI AD Fair 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp