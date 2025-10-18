Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Ayo Mengaku, Siapa Sok Tahu Pikiran Prabowo ketimbang Prabowo Sendiri?

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 18:14 WIB
Presiden Prabowo Subianto ditemui awak media seusai menghadiri wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kota Bandung, Sabtu (18/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto menyindir pihak-pihak yang menjelek-jelekkan bangsa sendiri saat pemerintahannya sedang berupaya memperbaiki kondisi negeri. 

Sindiran itu terucap saat Presiden Prabowo berorasi ilmiah pada sidang senat terbuka dan wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10/2025). 

Menurut Prabowo, ada pihak merasa sok tahu dengan pikiran-pikiran Presiden ke-8 RI itu dengan mengumbar pendapat di podcast (siniar) maupun media sosial.

"Banyak orang pintar sekarang, ya. Pintar banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo dari Prabowo sendiri," katanya.

Ketua Yayasan UKRI itu menegaskan pemerintah tengah mencoba dan berusaha keras menyelesaikan berbagai persoalan, salah satunya soal lapangan pekerjaan. Namun, Prabowo menyayangkan pihak yang justru mencibir langkah pemerintah. 

"Yang paling sedih saya, kalau mereka itu menjelekkan bangsa sendiri," imbuhnya.

Ketua umum Partai Gerindra itu mengeklaim sudah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Walakin, dia meragukan Indonesia akan maju pesat jika elemen-elemen yang ada justru tidak kompak. 

"Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian," ujarnya.

