Ayo Merapat, Audio Centre Buka Toko Baru di Citywalk Gajah Mada

jpnn.com, JAKARTA - Audio Centre membuka toko barunya di Citywalk Gajah Mada, Jakarta Barat.

Pembukaan ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan salah satu toko spesialis perangkat audio terkemuka di Indonesia itu setelah terdampak kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza pada awal tahun 2025.

Audio Centre pertama kali berdiri pada tahun 2003, berawal dari sebuah toko kecil di Glodok Plaza, Jakarta.

Sejak awal, Audio Centre konsisten memfokuskan diri pada perangkat audio rumah dan perlengkapan hobi audio, mulai dari Home Theater, Stereo System, Soundbar, hingga Karaoke System, dengan standar kualitas suara hi-fi hingga high-end yang nyaman dan detail di telinga.

Seiring perkembangan zaman, Audio Centre tidak hanya melayani penjualan secara offline di toko fisik, tetapi juga memperluas jangkauan melalui berbagai platform E-commerce, seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Blibli, serta melalui website resmi Audio Centre.

Beragam brand ternama dunia dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan para pecinta audio, di antaranya Musical Fidelity, Acoustic Energy, Cardas Audio, Audioquest, Bowers & Wilkins, Denon, Dynaudio, Eversolo, Hegel, JBL, Klipsch, Marantz, HiFi Rose, Sonus Faber, PMC, KBE, Arcam, McIntosh, dan masih banyak lagi, yang sebagian besar berasal dari Amerika, Eropa, dan Jepang.

Pada awal 2025, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza turut berdampak pada toko Audio Centre. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk bangkit.

Manajemen segera mencari lokasi baru yang strategis dan tetap dekat dengan pelanggan setia. Citywalk Gajah Mada akhirnya dipilih sebagai lokasi relokasi, hingga resmi melakukan Grand Opening pada 6 Februari 2026.