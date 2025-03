Ayo, Mudik Gratis yang Aman dan Nyaman Bareng TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat dengan tajuk Mudik Aman Sampai Tujuan bersama TASPEN 2025.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial ini berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.

Tahun ini TASPEN menyediakan 41 bus dan membuka rute perjalanan dari Jakarta menuju beberapa kota tujuan, yaitu Malang (via tengah), Sragen (via tol), Surabaya (via utara), dan Padang (via tol).

Keberangkatan peserta mudik bersama akan dilaksanakan pada 27 Maret 2025 dengan titik keberangkatan dari Gelora Bung Karno dan Kantor Pusat TASPEN.

"Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, program mudik ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk masyarakat umum. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya mereka yang ingin merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman, dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman tanpa harus terbebani biaya transportasi. Tidak hanya menyediakan fasilitas transportasi yang memadai, tetapi kami juga memastikan bahwa seluruh aspek keselamatan dan kenyamanan peserta menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan armada yang berkualitas, pengemudi yang profesional, serta layanan yang memastikan pemudik dapat menikmati perjalanan dengan tenang," kata Corporate Secretary TASPEN Henra.

Selaras dengan pernyataan Kementerian BUMN lewat Menteri BUMN Erick Thohir, TASPEN turut siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025.

Tahun ini TASPEN bergabung bersama 78 BUMN lainnya untuk melayani dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi, yaitu 1.360 Unit Bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (jpnn)