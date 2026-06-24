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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ayu Dewi dan Regi Datau Beberkan Cara Menjaga Hubungan Tetap Harmonis

Rabu, 24 Juni 2026 – 13:59 WIB
Ayu Dewi dan Regi Datau Beberkan Cara Menjaga Hubungan Tetap Harmonis - JPNN.COM
Pasangan Ayu Dewi dan Regi Datau. Foto: Instagram/mrsayudewi

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara sekaligus model, Ayu Dewi membagikan pandangannya mengenai kunci menjaga keharmonisan rumah tangga agar tetap langgeng dan bahagia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Ayu mengatakan perhatian dan komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan hubungan suami istri.

Menurut Ayu, perempuan tidak selalu menginginkan hal-hal besar atau hadiah mewah dari pasangan. Perhatian sederhana dan kesediaan untuk mendengarkan justru memiliki makna yang lebih besar.

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“Kadang perempuan itu enggak selalu butuh sesuatu yang besar. Kadang cuma ingin didengarkan dan diperhatikan,” kata Ayu Dewi.

Dia menilai bentuk perhatian kecil yang diberikan pasangan sehari-hari sering kali lebih berharga dibandingkan pemberian barang-barang mewah.

Ayu juga mengungkapkan bahwa dirinya dan sang suami, Regi Datau, terus belajar untuk bertumbuh bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

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“Karena yang berubah bukan cuma usia, tapi juga kebutuhan, prioritas, dan cara kita melihat hidup,” ujarnya.

Selain menjaga hubungan dengan pasangan, Ayu menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada diri sendiri melalui berbagai aktivitas perawatan diri atau self-care.

Ayu Dewi mengungkap perhatian sederhana, komunikasi, dan self-care menjadi kunci menjaga rumah tangga tetap harmonis dan bahagia.

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TAGS   Ayu Dewi  Regi Datau  rumah tangga  Pernikahan artis 
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