Ayu Ting Ting Ajak Bilqis ke Konser BTS, Netizen Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan anaknya, Bilqis tengah berlibur ke Amerika Serikat.

Tidak hanya sekadar jalan-jalan, mereka juga menyaksikan konser boyband idolanya, yakni BTS.

Ayu Ting Ting bersama Bilqis tampak menikmati pertunjukan BTS yang digelar di sebuah stadion.

"My little Army is here borahae," ungkap Ayu Ting Ting melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (3/12).

Pelantun Sambalado itu menyebut Bilqis sangat senang bisa menonton konser BTS.

Menurut Ayu Ting Ting, Bilqis mengidolakan salah satu member BTS yaitu J-Hope.

"Keriting senang bunda pun ikut senang, di belakang pas banget J-Hope," imbuh Ayu Ting Ting.

Foto Ayu Ting Ting yang menonton konser BTS spontan membuat heboh netizen yang mengaku iri.



