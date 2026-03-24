Ayu Ting Ting Bicara Soal Syukur Hingga Kegiatan Lebaran Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengungkap momen merayakan Idulfitri tahun ini.

Dia bersyukur bisa melaksanakan salat Id tepat waktu bersama keluarga.

"Alhamdulillah tahun ini enggak kesiangan. Jadi, on time," ungkap Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Pelantun Sambalado itu kemudian membeberkan kebiasaan yang dilakukan ketika Idulfitri.

Seusai menjalani salat Id, Ayu Ting-Ting rutin berkeliling untuk bersilaturahmi dengan tetangga.

"Kalau tradisi Lebaran kami pulang salat biasanya maaf-maafan, sungkeman sama ayah ibu. Terus nanti keluarga dari ayah, keluarga ibu semuanya ngumpul di rumah gitu. Seperti biasa," jelas host Brownis itu.

"(Keliling ke rumah tetangga) Itu sudah kayak keluarga, ya, masih keluarga jauh sih, ya, dari ayah, gitu. Jadi, tadi kami sengaja memang lewatin dahulu, mampirin," imbuhnya.

Ayu Ting Ting lantas bercerita mengenai makanan yang menjadi kesukaannya ketika Lebaran.