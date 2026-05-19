JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ayu Ting Ting: Doakan Saja, Semoga Cepat Nikah

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:13 WIB
Ayu Ting Ting. Foto: Instagram/ayutingting92

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting akhirnya menjawab gosip soal kedekatan dirinya dengan Kevin Gusnadi.

Rumor tersebut beredar setelah foto keduanya saat bersama tersebar di media sosial.

Bukti itu membuat Ayu Ting Ting dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan Kevin Gusnadi.

Perihal kabar yang ramai diperbincangkan netizen, perempuan berusia 33 tahun itu mengaku heran karena kehidupan pribadinya selalu diperbincangkan.

"Aduh, bingung saya, jalan sama cowok ramai banget, saya ngapain saja ramai," kata Ayu Ting Ting di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pelantun Sambalado itu tidak membantah maupun membenarkan gosip kedekatan dengan Kevin Gusnadi.

Ayu Ting Ting hanya memohon doa supaya dirinya mendapatkan pendamping hidup atau jodoh.

"Doakan saja ya. Semoga cepat nikah," tambau penyanyi asal Depok itu.

