Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ayu Ting Ting Klarifikasi Soal Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis

Sabtu, 24 Januari 2026 – 11:11 WIB
Ayu Ting Ting Klarifikasi Soal Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis - JPNN.COM
Ayu Ting Ting dan Bilqis. Foto: Instagram/ayutingting92

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting akhirnya memberi klarifikasi soal lagu Ya Allah Lindungi Bilqis yang viral di media sosial.

Bukan baru dirilis, dia mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya sudah dinyanyikannya sejak lama.

"Itu lagu sudah lama banget," kata Ayu Ting Ting saat berbincang dengan Ruben Onsu dalam tayangan Just Ruben di YouTube.

Baca Juga:

Host Brownis itu menjelaskan bahwa lirik lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dibuatnya secara spontan.

Momen tersebut terjadi saat Ayu Ting Ting mengeloni anaknya, Bilqis beberapa tahun lalu.

"Setiap hari pasti dinyanyikan, pas mengeloni anak," jelas penyanyi asal Depok itu.

Baca Juga:

Ayu Ting Ting tidak menyangka lagu Ya Allah Lindungi Bilqis tiba-tiba viral di media sosial.

Menurutnya, nyanyian tersebut viral setelah adanya konten yang memakai nyanyian itu di TikTok.

Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting akhirnya memberi klarifikasi soal lagu Ya Allah Lindungi Bilqis yang viral di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ayu Ting Ting  Ruben Onsu  Bilqis  Ya Allah Lindungi Bilqis 
BERITA AYU TING TING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp