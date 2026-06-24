Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan

Rabu, 24 Juni 2026 – 09:19 WIB
Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan - JPNN.COM
Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan memberi tanggapan soal hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.

Dia berpesan agar Ayu Ting Ting tidak hanya memakai perasaan, tetapi juga mengutamakan logika ketika menjalin hubungan.

"Menjalani hubungannya enggak boleh pakai perasaan, pakai logika dulu nomor satu. Kalau pakai logika, insyaallah ke depannya sama-sama dewasa, sama-sama tahu porsinya masing-masing," kata Ivan Gunawan dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Desainer kondang itu mengingatkan Ayu Ting Ting supaya menghargai perjuangan Kevin Gusnadi dalam menjalin hubungan.

Menurut Ivan Gunawan, tidak mudah bagi seseorang pria mendekati Ayu Ting Ting yang punya nama besar.

"Kalau Kevin layak buat kamu, kamu jalani. Kalau tidak, itu kembali ke pilihan kamu," ucap Igun, sapaannya.

Baca Juga:

Sambil guyon, Ivan Gunawan juga menyampaikan agar Kevin Gusnadi tidak cemburu kepada dirinya.

Sebab, dirinya dan Ayu Ting Ting sudah dekat sejak lama dan kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen.

Presenter Ivan Gunawan memberi tanggapan soal hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ivan Gunawan  Ayu Ting Ting  kevin gusnadi  Pacar Ayu Ting Ting 
BERITA IVAN GUNAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp