Ayu Ting Ting Pacaran dengan Kevin Gusnadi, Ini Pesan dari Ivan Gunawan
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ivan Gunawan memberi tanggapan soal hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin Gusnadi.
Dia berpesan agar Ayu Ting Ting tidak hanya memakai perasaan, tetapi juga mengutamakan logika ketika menjalin hubungan.
"Menjalani hubungannya enggak boleh pakai perasaan, pakai logika dulu nomor satu. Kalau pakai logika, insyaallah ke depannya sama-sama dewasa, sama-sama tahu porsinya masing-masing," kata Ivan Gunawan dalam program Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Desainer kondang itu mengingatkan Ayu Ting Ting supaya menghargai perjuangan Kevin Gusnadi dalam menjalin hubungan.
Menurut Ivan Gunawan, tidak mudah bagi seseorang pria mendekati Ayu Ting Ting yang punya nama besar.
"Kalau Kevin layak buat kamu, kamu jalani. Kalau tidak, itu kembali ke pilihan kamu," ucap Igun, sapaannya.
Sambil guyon, Ivan Gunawan juga menyampaikan agar Kevin Gusnadi tidak cemburu kepada dirinya.
Sebab, dirinya dan Ayu Ting Ting sudah dekat sejak lama dan kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen.