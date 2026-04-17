Azaki Food Internasional Konsisten Memperluas Pasar Ekspor hingga Tembus ke 12 Negara

PT Azaki Food Internasional secara konsisten mengembangkan produknya untuk memenuhi permintaan pasar global.

Perusahaan yang berdiri pada 2019 ini berhasil memperluas jangkauan ekspor produk tempe olahannya hingga ke 12 negara.

PT Azaki Food Internasional merupakan salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan olahan yang memproduksi berbagai makanan berbahan dasar tempe, seperti frozen tempe, tempe chips, protein crunchy bites, dan ready meal tempe dengan beragam varian rasa.

Langkah penting dalam perjalanan ekspor perusahaan ini dimulai pada 2021 melalui pengiriman perdana ke Jepang.

Negara tersebut dikenal memiliki standar ketat terkait kualitas produk, keamanan pangan, dan konsistensi produksi.

Keberhasilan menembus pasar Jepang menjadi pencapaian strategis yang menunjukkan produk tempe olahan dari Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

Untuk memenuhi standar tersebut, PT Azaki Food Internasional melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari peningkatan sistem produksi, penguatan pengawasan mutu (quality control), hingga inovasi produk dan kemasan yang disesuaikan dengan preferensi konsumen global.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas pasar ekspor secara berkelanjutan.