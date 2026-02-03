Azis Gerindra Sebut Pendidikan di Era Prabowo Jadi Poros Utama Pembangunan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Azis Subekti menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam setahun ke belakang ini mulai menempatkan pendidikan sebagai poros utama pembangunan nasional.

Menurut dia, langkah pemerintah itu berangkat dari kesadaran bahwa mutu bangsa ditentukan oleh kualitas manusia sejak usia dini.

"Negara mulai menempatkan pendidikan sebagai poros pembangunan, bukan sekadar sektor pelengkap," kata Azis melalui keterangan persnya, Selasa (3/2).

Dia menyebut program makan bergizi bagi anak sekolah, santri di pesantren, ibu hamil, dan balita menjadi bukti awal pemerintah Prabowo mulai mengurusi kualitas manusis sejak dini.

Program makan bergizi itu, kata Azis, diperkuat dengan perluasan akses pendidikan melalui peningkatan beasiswa hingga perbaikan sekolah rusak.

Termasuk, kata dia, pemerintah era Prabowo membangun infrastruktur wilayah terpencil agar layanan pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sedang dijalankan sebagai kerja nyata, bukan sekadar narasi," lanjut legislator Dapil VI Jawa Tengah (Jateng) itu.

Azis menilai pendekatan pemerintah saat ini menunjukkan perubahan paradigma bahwa pembangunan dimulai dari hulu, yakni kesehatan, kualitas belajar, dan lingkungan pendidikan yang layak.