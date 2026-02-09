Close Banner Apps JPNN.com
Azis Subekti Apresiasi Performa Timnas Futsal Indonesia: Kini Menjelma Jadi Kekuatan Baru di Asia

Senin, 09 Februari 2026 – 21:07 WIB
Azis Subekti Apresiasi Performa Timnas Futsal Indonesia: Kini Menjelma Jadi Kekuatan Baru di Asia - JPNN.COM
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: AFC.

jpnn.com, JAKARTA - Performa Timnas Futsal Indonesia di ajang Piala Asia Futsal 2026 mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI sekaligus penikmat olahraga, Azis Subekti.

Menurutnya, kesuksesan menembus babak final menunjukkan bahwa Indonesia telah menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah sepak bola dalam ruangan Asia.

"Drama malam itu menegaskan satu hal yang tak perlu dibesar-besarkan, Indonesia kini ada dalam peta," kata Azis melalui layanan pesan, Senin (9/2).

Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan pengakuan Indonesia di futsal tidak dicapai dengan instan, melainkan melalui keberanian mengelola proses, kerja kolektif yang sabar, dan kesetiaan pada waktu. 

"Dalam futsal, pengakuan selalu lahir dari ketekunan. Sejarah biasanya datang belakangan," ungkap Azis.

Diketahui, Indonesia mampu menembus final Piala Asia Futsal 2026 yang juga menjadi catatan sejarah skuad Garuda.

Namun, Indonesia gagal juara Piala Asia Futsal 2026 setelah tumbang dari tim kuat Iran melalui drama adu penalti setelah skor imbang 5-5 di waktu normal.

Menurut Azis, penampilan Indonesia di final tak mengecewakan. Tim asuhan Hector Souto tampil garang menghadapi Iran.

