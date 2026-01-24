Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Azis Subekti Ingatkan Jaga Hutan Indonesia jadi Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat

Sabtu, 24 Januari 2026 – 22:28 WIB
Azis Subekti Ingatkan Jaga Hutan Indonesia jadi Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat - JPNN.COM
Ilustrasi alih fungsi hutan. (ANTARA/HO-Dokumentasi)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi II  Azis Subekti mengatakan laporan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi layak mendapat perhatian luas.

Di tengah derasnya arus informasi, laporan ini menandai satu langkah penting: negara mulai menata kembali kawasan hutan yang selama bertahun-tahun tergerus oleh praktik ekonomi yang melanggar tata kelola.

"Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Satgas PKH berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal dan pelanggaran perizinan. Capaian ini bukan pekerjaan sederhana," ujar Azis dalam keterangan persnya

Baca Juga:

Menurutnya, dibutuhkan keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta kerja lintas lembaga yang selama ini sering tersendat.

Oleh karena itu, apresiasi patut diberikan: negara menunjukkan kemauan untuk membenahi kekeliruan lama.

Azis mengatakan langkah penertiban ini menjadi makin relevan jika diletakkan dalam konteks bencana yang berulang di berbagai daerah.

Baca Juga:

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain memperlihatkan pola yang sama yaitu hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali, lalu banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir.

Dalam konteks ini, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat.

Satgas PKH berhasil menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal dan pelanggaran perizinan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jaga Hutan Indonesia  Azis Subekti  Kerusakan Hutan  Bencana Alam  bencana 2025  kelapa sawit  hutan rusak 
BERITA JAGA HUTAN INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp