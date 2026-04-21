Azis Subekti: Kita Sibuk Membangun tetapi Lemah Dalam Menyatukan Koordinasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti mengatakan ada satu kegelisahan ketika membaca berulang pidato Ketua BPK RI dalam Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 21 April 2026.

Menurutnya, angka yang tertera dalam laporan itu besar dan terlihat ada capaian. Capaian dari 685 laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu terdiri atas 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, dan 441 LHP dengan tujuan tertentu.

Menurutnya, dari situ terlihat negara berhasil mengungkap dan menyelamatkan potensi kerugian hingga Rp42,87 triliun. Namun, menurut Azis, masih ada hal lain yang disorot yaitu potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

Dia mengatakan di tengah deretan capaian itu, terasa ada yang tidak sepenuhnya utuh. Negara tampak bekerja keras—tetapi belum kerja sebagai satu tubuh.

“Di dalamnya terdapat Rp18,53 triliun berupa kerugian dan potensi kekurangan penerimaan, serta Rp24,34 triliun akibat ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan,” ujar Azis.

Menurut Azis, berdasarkan data itu terlihat negara bergerak, tetapi belum searah. Sudah membangun, tetapi belum sepenuhnya menyatu.

“Di situlah kita perlu merenungkan: persoalan pembangunan kita hari ini bukan lagi ketiadaan program, melainkan lemahnya arsitektur yang mewadahinya. Jika kita telusuri lebih dalam, persoalan itu bermula dari hulu—dari tempat di mana kebijakan seharusnya dilahirkan dengan jernih dan terukur: data,” sambungnya.

Dia mengatakan pidato Ketua BPK tersebut menunjukkan bahwa data dan sistem informasi pangan belum lengkap dan belum optimal, bahkan antarkementerian belum sepenuhnya terhubung.