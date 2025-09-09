Aziz Wellang Klarifikasi Soal Status Tersangka Kasus Pembalakan Liar

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Muhammad Aziz Wellang, melalui tim kuasa hukumnya membantah dirinya berstatus tersangka pembalakan liar.

Hal itu disampaikan seusai Aziz Wellang menjadi sorotan publik setelah viralnya foto dan pemberitaan dengan narasi tersangka pembalakan liar main domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Berdasarkan dokumen yang diterima, disebutkan bahwa status tersangka Muhammad Aziz Wellang telah dihentikan sebagaimana terlampir dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor S.01/ BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025, yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

SP3 tersebut ditandatangani Kepala Seksi Wilayah I, Sadikin, yang juga selaku penyidik pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

"Pemberitaan yang menyebutkan klien kami masih berstatus sebagai tersangka telah mencemari nama baik dan merusak citra sehingga kami melakukan konsultasi dengan pihak Polda Metro Jaya, Minggu 7 September 2025," ujar kuasa hukum Aziz Wellang, Muhammad Hatta Kainang dalam siaran pers, Senin (8/9).

Aziz Wellang juga mengklarifikasi terkait foto dirinya main domino bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, dan Nurdin Karumpa.

Menurut kuasa hukum, kehadiran Aziz Wellang dalam kegiatan tersebut bersifat sosial dan non-formal dalam lingkup silaturahmi antar keluarga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Aziz Wellang sebagai Wakil Bendahara Umum sekaligus Pengurus Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).

"Sama sekali tidak ada terkait dengan tindak pidana atau kepentingan apa pun," ucapnya.