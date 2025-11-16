Close Banner Apps JPNN.com
Azizah Salsha Akhirnya Bicara Soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan

Minggu, 16 November 2025 – 15:06 WIB
Azizah Salsha Akhirnya Bicara Soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan - JPNN.COM
Selebritas Instagram (selebgram) Azizah Salsha telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Pratama Arhan. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya bicara blak-blakan mengenai kondisi rumah tangganya dengan pesepak bola Pratama Arhan.

Melalui akunnya di Instagram, Azizah Salsha merasa perlu meluruskan berbagai kabar simpang siur yang terus berkembang di publik.

Selama ini, kata Azizah, dia sengaja menutup rapat persoalan rumah tangganya lantaran ingin menyelesaikannya secara pribadi.

"Namun, melihat makin banyak pihak yang terseret dan terganggu oleh narasi yang tidak benar, aku merasa perlu memberikan penjelasan yang jelas dan bertanggung jawab,” tulis Azizah Salsha, seperti dikutip pada Minggu (16/11).

Azizah juga mengungkap fakta penting soal perjalanan rumah tangganya. Dia mengaku sudah berpisah secara agama dengan Farhan, sejak Juni 2025.

Keputusan tersebut, diakuinya, diambil melalui pertimbangan matang dan proses emosional yang tidak mudah bagi keduanya.

Dia menilai penjelasan ini penting untuk disampaikan karena banyak rumor yang menyeret pihak lain ke dalam urusan rumah tangganya.

"Kami sepakat bahwa memilih jalan masing-masing adalah yang terbaik untuk kedamaian dan pertumbuhan hidup kami berdua,” tegasnya.

Azizah Salsha akhirnya buka suara soal rumah tangganya dengan Pratama Arhan di tengah isu simpang siur.

