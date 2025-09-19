Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Azizah Salsha Dijadwalkan Mediasi Dengan YouTuber Resbob dan Bigmo

Jumat, 19 September 2025 – 17:31 WIB
Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalsha_

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob Nurwidiatmo tiba di gedung Bareskrim Polri pada Jumat (19/9).

Resbob ditemani oleh kuasa hukumnya, Nurwidiatmo untuk menjalani mediasi dengan Azizah Salsa.

"Mediasi, doakan saja," kata Nurwidiatmo.

Nurwidiatmo menyatakan kliennya berharap proses mediasi dengan Azizah Salsha berjalan lancar.

Sejauh ini, Azizah Salsha maupun kuasa hukumnya terpantau belum tiba di Bareskrim Polri.

Nurwidiatmo menyatakan dirinya belum mengetahui soal kesediaan Azizah Salsha untuk menghadiri mediasi.

Namun, melalui mediasi, dia menyebut kliennya berharap bisa berdamai dengan mantan istri pesepakbola Pratama Arhan tersebut.

"Kurang tahu (Azizah hadir atau tidak, red)," tutur Nurwidiatmo.

Kreator konten Azizah Salsha dijadwalkan mediasi dengan YouTuber Resbob dan Bigmo di Bareskrim Polri.

