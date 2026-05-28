B Braun Indonesia Hadirkan Introcan Safety 3, Perlindungan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

jpnn.com - B. Braun Indonesia (perusahaan teknologi medis terdepan di dunia) resmi meluncurkan Introcan Safety 3 (IS3).

Inovasi generasi terbaru kateter intravena (IV) itu dirancang khusus untuk mengatasi risiko tinggi paparan darah pada tenaga kesehatan melalui teknologi blood control septum, guna menciptakan standar keselamatan zero blood exposure.

Presiden Direktur B. Braun Indonesia Rainer Ruppel mengatakan prosedur klinis harian terus menempatkan perawat dan dokter pada risiko tinggi paparan darah.

Risiko paparan darah saat pemasangan kateter IV dapat mencapai 10 kali lebih tinggi daripada cedera tertusuk jarum, sehingga menjadi tantangan utama keselamatan kerja di rumah sakit.

Mengatasi masalah itu, B. Braun menghadirkan teknologi kontrol darah baru yang mendukung pendekatan zero visible blood contact selama prosedur rutin.

"Kehadiran Introcan Safety 3 mencerminkan komitmen kami dalam menghadirkan inovasi keselamatan global ke Indonesia yang membantu melindungi tenaga kesehatan sekaligus mendukung perawatan pasien yang berkualitas tinggi,” ujar Rainer dalam keterangannya.

Introcan Safety 3 dirancang dengan perlindungan keselamatan otomatis yang aktif seketika saat digunakan, membantu meminimalkan insiden kerja tanpa memerlukan langkah aktivasi tambahan dari pengguna.

“Fitur keselamatan pasif itu mendukung staf rumah sakit dengan mengurangi risiko paparan sekaligus menjaga efisiensi alur kerja klinis sehari-hari,” kata dia.