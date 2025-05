B2W Capai 80 Persen Target Kuartal I 2025, Siapkan Revitalisasi 15 Korwil se-Indonesia

jpnn.com - Bike to Work Indonesia (B2W) melaporkan pencapaian dalam Quarterly Report I/2025 per 30 April 2025. Mereka mencapai target 80 persen terhadap indikator performansi.

Selama 4 bulan pertama di 2025, penguatan misi pengurangan emisi karbon berfokus pada pengolahan data aktivitas pesepeda sehingga terukur kontribusinya dalam mencegah terjadinya jejak karbon.

Fokus kampanye bersepeda itu untuk memberi nilai tambah bagi pesepeda sebagai kontributor aktif pendukung utama Indonesia menuju Net Zero Emission 2060.

B2W bekerja sama dengan Jejakin, untuk mengukur jejak karbon.

Adapun, aspek fundamental yang berhasil ditangani di kuartal I/2025, yaitu pembenahan internal untuk penguatan aspek finansial dan keberlanjutan gerakan.

“Kami telah melaksanakan proses akuisisi PT Rumah Sepeda Indonesia (RSI) sebagai sayap bisnis B2W sehingga sepenuhnya ditangani manajemen profesional,” ucap Ketua Umum B2W Indonesia Hendro Subroto dalam keterangannya, pada Kamis (6/5).

“Adapun Pengurus B2W fokus pada gerakan, tidak boleh merangkap di jajaran direksi maupun struktural perseroan RSI,” lanjutnya.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah reposisi strategis B2W memurnikan perkumpulan pesepeda sebagai gerakan nirlaba.