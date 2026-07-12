B50 Bisa Perkuat Ketahanan Energi, Pengamat Minta Rantai Pasok Dijaga

jpnn.com, JAKARTA - Implementasi biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

Kebijakan tersebut juga dinilai mendukung percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, mengatakan peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi solar berbasis fosil.

"Makin tinggi porsi biodiesel, makin besar penurunan konsumsi solar fosil. Dampaknya tidak hanya mengurangi impor BBM, tetapi juga memperkuat ketahanan energi karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri," ujar Ali, dalam keterangannya, Minggu (12/7).

Menurut Ali, tambahan komposisi biodiesel pada B50 bukan sekadar kenaikan 10 persen secara nominal. Dari sisi volume, peningkatan tersebut dinilai mampu mengurangi kebutuhan solar dalam jumlah yang signifikan sehingga berpotensi menekan impor bahan bakar minyak.

Dia menilai pengalaman Indonesia dalam menerapkan program B20, B30, hingga B40 menjadi modal penting untuk menjalankan kebijakan B50.

Berdasarkan pengamatannya, infrastruktur pencampuran (blending) biodiesel di berbagai terminal BBM telah memiliki kesiapan yang cukup baik.

Ali juga menyebut Pertamina memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mendukung implementasi B50. Meski demikian, peningkatan kapasitas fasilitas serta penguatan kualitas infrastruktur tetap diperlukan seiring meningkatnya kebutuhan biodiesel nasional.