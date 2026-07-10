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JPNN.com - Ekonomi

B50 Meluncur, Mentan Amran: Hilirisasi Sawit Perkuat Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani

Jumat, 10 Juli 2026 – 17:21 WIB
B50 Meluncur, Mentan Amran: Hilirisasi Sawit Perkuat Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis (9/7/2026). Foto: Kementan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis (9/7/2026).

Peluncuran B50 itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Presiden Prabowo menegaskan keberhasilan pembangunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terutama petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.

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"Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya juga mendapatkan laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat. Pembelian motor dan mobil meningkat puluhan persen. Ada petani-petani sekarang umrah juga meningkat. Artinya mereka sekarang memiliki uang," kata Prabowo.

Menurut Presiden, kesejahteraan petani merupakan tujuan utama pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.

"Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus menikmati kekayaan itu," tutur Kepala Negara.

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Presiden menambahkan bahwa peluncuran B50 merupakan bukti nyata Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," kata Presiden.

Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis (9/7/2026). Begini kata Mentan Amran Sulaiman,

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TAGS   B50  Prabowo  Prabowo Subianto  Mentan Amran  Kementan  petani  sawit  hilirisasi  Biodiesel B50  hilirisasi sawit 
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