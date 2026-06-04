Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Babak Baru Dimulai Lewat Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy di MotoGP

Kamis, 04 Juni 2026 – 05:50 WIB
Babak Baru Dimulai Lewat Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy di MotoGP - JPNN.COM
Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy. Foto: aprilia

jpnn.com - Aprilia Racing membuka babak baru di MotoGP dengan mengumumkan kemitraan multi-tahunan bersama Monster Energy.

Kerja sama strategis itu mulai berjalan pada seri kandang mereka di Sirkuit Mugello, Italia, dalam ajang Gran Premio d'Italia.

Kolaborasi tersebut tidak hanya menghadirkan dukungan komersial baru, tetapi juga mengubah identitas tim menjadi Aprilia Racing Monster Energy Team.

Baca Juga:

Logo khas Monster Energy kini menghiasi motor RS-GP26, wearpack pembalap, hingga berbagai elemen utama tim pabrikan asal Noale, Italia.

Perubahan itu juga membawa penyesuaian bagi dua pembalap andalan Aprilia.

Jorge Martin yang selama ini identik dengan sponsor Red Bull, kini bergabung dalam keluarga besar Monster Energy.

Baca Juga:

Langkah serupa turut diikuti rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Kerja sama diproyeksikan makin erat pada musim 2027 ketika Monster Energy berstatus sebagai title sponsor utama tim.

Aprilia Racing membuka babak baru di MotoGP dengan mengumumkan kemitraan multi-tahunan bersama Monster Energy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aprilia racing  Monster Energy  MotoGP  Aprilia x monster energy 
BERITA APRILIA RACING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp