Babak Baru Dimulai Lewat Kemitraan Aprilia Racing dengan Monster Energy di MotoGP

Kamis, 04 Juni 2026 – 05:50 WIB

jpnn.com - Aprilia Racing membuka babak baru di MotoGP dengan mengumumkan kemitraan multi-tahunan bersama Monster Energy.

Kerja sama strategis itu mulai berjalan pada seri kandang mereka di Sirkuit Mugello, Italia, dalam ajang Gran Premio d'Italia.

Kolaborasi tersebut tidak hanya menghadirkan dukungan komersial baru, tetapi juga mengubah identitas tim menjadi Aprilia Racing Monster Energy Team.

Logo khas Monster Energy kini menghiasi motor RS-GP26, wearpack pembalap, hingga berbagai elemen utama tim pabrikan asal Noale, Italia.

Perubahan itu juga membawa penyesuaian bagi dua pembalap andalan Aprilia.

Jorge Martin yang selama ini identik dengan sponsor Red Bull, kini bergabung dalam keluarga besar Monster Energy.

Langkah serupa turut diikuti rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Kerja sama diproyeksikan makin erat pada musim 2027 ketika Monster Energy berstatus sebagai title sponsor utama tim.