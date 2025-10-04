Babak Baru Proses Cerai Chikita Meidy dan Indra Adhitya

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy tengah menjalani proses perceraian dari suaminya, Indra Adhitya.

Proses cerai tersebut ternyata tidak berjalan mulus, bahkan kini memasuki babak baru yang mengejutkan.

Pada sidang ketujuh yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa, pihak tergugat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dengan tuntutan finansial yang fantastis.

Indra Adhitya selaku tergugat menolak semua gugatan cerai yang diajukan oleh Chikita Meidy, tetapi di sisi lain menyatakan setuju untuk bercerai.

"Sidang ketujuh, aku baru dibagikan tadi yang namanya rekonvensi. Rekonvensi. Di sini aja ya, surprise ya hari ini," ungkap Chikita Meidy di Pengadilan Agama Tigaraksa, baru-baru ini.

Hal yang mengejutkan lainnya yakni isi tuntutan dalam rekonvensi Indra Adhitya terhadap Chikita Meidy.

Tuntutan pertama dalam rekonvensi yaitu menghukum Chikita Meidy untuk mengembalikan mahar kepada Indra Adhitya.

Chikita Meidy membantah keras tuntutan tersebut mengingat mahar diklaim diambil tanpa izin oleh Indra Adhitya.