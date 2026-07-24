Babak Baru Sengketa Warisan Eks Istri Sule, PTA Bandung Tetapkan 7 Ahli Waris

jpnn.com, BANDUNG - Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung menetapkan tujuh orang sebagai ahli waris Lina Jubaedah setelah mengabulkan permohonan banding yang diajukan Teddy Pardiyana.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara penetapan ahli waris.

"Poin keempat menetapkan ahli waris dari mendiang Ibu Lina Jubaedah, yaitu pertama Bapak Teddy Pardiyana, kedua Rizky Febian, ketiga Putri Delina, Rizwan Fadilah, Ferdinan, Delina Bintang Aura Putri, dan terakhir ibu mendiang Lina Jubaedah, Utisah," kata Wati Trisnawati, kuasa hukum Teddy Pardiyana, dikutip dari kanal Reyben Entertainment di YouTube, Jumat (24/7).

Wati menegaskan putusan PTA Bandung hanya berkaitan dengan penetapan pihak yang berhak menjadi ahli waris dan tidak menyentuh pembagian harta peninggalan Lina Jubaedah.

Menurutnya, sejak awal permohonan yang diajukan pihak Teddy memang hanya bertujuan memperoleh kepastian hukum mengenai status ahli waris.

"Keputusan ini lebih kepada ahli waris, tidak ada pembagian harta apa pun dan terkait objek warisan memang dari awal kami tidak mengajukan. Yang kami ajukan sebatas penetapan ahli waris," ujarnya.

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Dia menjelaskan permohonan tersebut diajukan setelah pihaknya mengetahui adanya pengajuan penetapan ahli waris yang dilakukan pihak Rizky Febian, ke Pengadilan Agama Cikarang pada akhir 2024, tanpa melibatkan Teddy Pardiyana maupun putrinya, Bintang.

"Mereka mengajukan tanpa melibatkan Teddy sebagai ahli waris yang lain, sehingga ada kekhawatiran, jika itu ditetapkan maka tidak sah karena ada ahli waris lain yaitu Teddy dan Bintang," kata Wati.