Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Babak I Malut United Vs Persib 2-0, Ciro Alves Menangis

Minggu, 14 Desember 2025 – 14:35 WIB
Babak I Malut United Vs Persib 2-0, Ciro Alves Menangis - JPNN.COM
Malut United vs Persib Bandung di laga tunda pekan ke-12 Super League. Foto: persib

jpnn.com - TERNATE – Tuan rumah Malut United unggul 2-0 dari Persib Bandung pada 45 menit pertama laga tunda pekan ke-12 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12) sore WIB.

Malut United yang menekan Persib sejak awal, tampil agresif dan bertahan di setengah lapangan.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, mendapat peluang emas pertama setelah mendapat hadiah penalti pada menit ke-16.

Baca Juga:

Namun, David Da Silva yang memberanikan diri menjadi algojo, gagal. Tendangannya ditangkap kiper Persib Teja Paku Alam.

Baca Juga:

Persib juga punya peluang, tetapi Andrew Jung gagal memanfaatkan peluang meski sudah one on one dengan penjaga gawang Malut United Alan Jose.

Gol pertama Malut United lahir dari sundulan Igor Inocencio pada menit ke-40.

Mau tonton babak kedua Malut United vs Persib? Segera berlangsung. Cek link live streaming di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United Vs Persib  Ciro Alves  Super League  Malut United  Persib Bandung 
BERITA MALUT UNITED VS PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp