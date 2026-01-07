Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Babak Pertama Malaysia Open 2026: Deretan Duel Panas Menanti Wakil Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 – 07:46 WIB
Babak Pertama Malaysia Open 2026: Deretan Duel Panas Menanti Wakil Indonesia - JPNN.COM
Jonatan Christie menjadi salah satu wakil Indonesia yang berjuang di Malaysia Open 2026. Foto : Ricardo

jpnn.com - Babak pertama Malaysia Open 2026 langsung menyuguhkan sejumlah laga panas bagi wakil Indonesia.

Sebanyak delapan pebulu tangkis Merah Putih dijadwalkan turun bertanding pada Rabu (7/1/2026) dalam turnamen bergengsi yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie menjadi salah satu tumpuan Indonesia.

Baca Juga:

Peraih emas Asian Games 2018 itu akan berhadapan dengan wakil Taiwan Lee Chia Hao pada laga pembuka.

Secara statistik, Jojo -sapaan Jonatan- memiliki catatan pertemuan yang meyakinkan setelah selalu keluar sebagai pemenang dalam tiga duel sebelumnya.

Tunggal putra Indonesia lainnya, Alwi Farhan, juga mendapat ujian serius di laga pembuka.

Baca Juga:

Alwi harus berhadapan dengan unggulan ketujuh asal Prancis Alex Lanier. Meski lawan berstatus unggulan, Alwi datang dengan modal kepercayaan diri seusai memenangi dua dari tiga pertemuan mereka.

Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Jepang, Manami Suizu.

Babak pertama Malaysia Open 2026 langsung menyuguhkan sejumlah laga panas bagi wakil Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malaysia Open 2026  Jonatan Christie  Malaysia Open  Alwi Farhan  Jadwal Malaysia Open 2026 
BERITA MALAYSIA OPEN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp