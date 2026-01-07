Babak Pertama Malaysia Open 2026: Deretan Duel Panas Menanti Wakil Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 – 07:46 WIB

jpnn.com - Babak pertama Malaysia Open 2026 langsung menyuguhkan sejumlah laga panas bagi wakil Indonesia.

Sebanyak delapan pebulu tangkis Merah Putih dijadwalkan turun bertanding pada Rabu (7/1/2026) dalam turnamen bergengsi yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie menjadi salah satu tumpuan Indonesia.

Peraih emas Asian Games 2018 itu akan berhadapan dengan wakil Taiwan Lee Chia Hao pada laga pembuka.

Secara statistik, Jojo -sapaan Jonatan- memiliki catatan pertemuan yang meyakinkan setelah selalu keluar sebagai pemenang dalam tiga duel sebelumnya.

Tunggal putra Indonesia lainnya, Alwi Farhan, juga mendapat ujian serius di laga pembuka.

Baca Juga: 3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026

Alwi harus berhadapan dengan unggulan ketujuh asal Prancis Alex Lanier. Meski lawan berstatus unggulan, Alwi datang dengan modal kepercayaan diri seusai memenangi dua dari tiga pertemuan mereka.

Di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi wakil Jepang, Manami Suizu.