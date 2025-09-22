Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Babak Pertama: Persib Mati Kutu Menghadapi Arema FC, Jebol

Senin, 22 September 2025 – 16:29 WIB
Babak Pertama: Persib Mati Kutu Menghadapi Arema FC, Jebol - JPNN.COM
Bek Persib Eliano Reijnders (kuning) berusaha menerobos lini pertahanan Arema FC. Foto: Fernando Hero/persib

jpnn.com - MALANG – Tim bertabur bintang, Persib Bandung kalah 0-1 dari Arema FC pada babak pertama laga pekan ke-6 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9) sore WIB.

Pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ada di Persib Bandung tak kelihatan kualitasnya.

Arema FC bermain apik di 45 menit pertama, lebih sering menunggu, dan ketika menguasai bola bermain pendek satu-dua, tak buru-buru menusuk jantung Persib.

Baca Juga:

Singo Edan -julukan Arema FC, unggul pada menit ke-12.

Gol lahir melalui kerja sama apik antara 3-4 pemain Arema.

Matheus Blade yang berada di kotak penalti bisa mencuri momen untuk menyundul bola meski dikawal dua bek asing Persib.

Baca Juga:

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam tak bisa menjangkau bola sundulan Matheus.

Setelah tertinggal, Persib berupaya mengurung Arema, tetapi sahibulbait tampak tenang dan percaya diri menunggu serangan-serangan tamunya.

Pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ada di Persib Bandung tak kelihatan kualitasnya di babak pertama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Arema FC  Super League  BRI Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp