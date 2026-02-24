Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Babe Haikal: Produk AS Wajib Sertifikasi Halal, Tidak Ada yang Dirahasiakan

Selasa, 24 Februari 2026 – 20:46 WIB
Babe Haikal: Produk AS Wajib Sertifikasi Halal, Tidak Ada yang Dirahasiakan - JPNN.COM
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan alias Babe Haikal. Foto: BPJPH

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan produk dari Amerika Serikat (AS) yang akan masuk ke Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) memastikan setiap produk AS yang masuk Indonesia tetap wajib memiliki label halal.

“Tidak benar informasi yang beredar di masyarakat bahwa produk Amerika masuk ke Indonesia tidak perlu label halal, tidak benar,” ucap Haikal dikutip dari rilis Istana, pada Selasa (24/2).

Babe Haikal meminta masyarakat tidak khawatir terkait label halal ini. Dia memastikan terkait sertifikasi halal tidak ada yang dilanggar, pemerintah amat serius dan transparan.

“Jangan khawatir, untuk urusan halal, enggak ada hal yang dirahasiakan, enggak ada yang diumpet-umpetin. Tidak ada yang dilanggar,” kata dia.

Menurut dia, sejak 1974, AS juga sudah punya regulasi yang ketat terkait produk halal. Bahkan, AS pun punya lembaga halal tersendiri yang sudah tepercaya.

Dia mencontohkan, Amerika sudah memiliki badan halal seperti Halal Transaction of Omaha (HTO) atau Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).

Lembaga-lembaga itu pun sudah diakui dan bekerja sama dengan banyak negara, termasuk dengan Indonesia.

