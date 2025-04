BAC 2025: Wang Zhi Yi Tumbang, Juara Bertahan Tinggal Tiga

jpnn.com - NINGBO - Kejutan besar terjadi di 16 Besar Badminton Asia Championships atau BAC 2025 di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Kamis (10/4).

Juara bertahan di nomor tunggal putri Wang Zhi Yi tumbang, kalah dari gadis Korea Sim Yu Jin.

Wang Zhi Yi kalah 13-21, 21-10, 13-21.

Kini di perempat final BAC 2025 tersisa tiga petahana, yakni tunggal putra Jonatan Christie (Indonesia), ganda putra Liang Wei Keng/Wang Chang (China), dan ganda campuran Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Juara Asia 2024

Tunggal Putra: Jonatan Christie (Indonesia)

Tunggal Putri: Wang Zhi Yi (China)

Ganda Putra: Liang Wei Keng/Wang Chang (China)

Ganda Putri: Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea)

Ganda Campuran: Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping

Perempat final BAC 2025 di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium bergulir hari ini mulai pukul 09.00 WIB, yang dibuka oleh laga ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (Indonesia) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) di Court 1. (bwf/jpnn)

8 Besar BAC 2025

Tunggal Putra

Shi Yu Qi (China) vs Loh Kean Yew (Singapura)

Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Kenta Nishimoto (Jepang)

Kodai Naraoka (Jepang) vs Li Shi Feng (China)

Lu Guang Zu (China) vs Jonatan Christie (Indonesia)