BAC 2026: 5 Wakil Indonesia Siap Hadapi Ujian Berat di Perempat Final

Jumat, 10 April 2026 – 08:46 WIB

jpnn.com - Lima wakil Indonesia masih menjaga asa di ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026.

Para delegasi Merah Putih bersiap menghadapi babak perempat final yang dipastikan berlangsung ketat dengan lawan-lawan unggulan dari berbagai negara.

Harapan kini bertumpu pada tiga sektor tersisa, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.

Satu-satunya wakil tunggal putra, Jonatan Christie akan menjadi pemain Indonesia pertama yang turun ke lapangan.

Peraih emas Asian Games 2018 itu dijadwalkan menghadapi wakil India Ayush Shetty.

Sementara itu, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding pada sesi sore.

Di sektor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan menantang pasangan asal Taiwan Lee Fang Chih/Lee Fang Jen.

Berdasarkan head to head, Fajar/Fikri pernah meraih kemenangan pada duel sebelumnya di Malaysia Open dengan skor 24-26, 21-4, 21-8.